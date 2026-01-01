Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мхамед Арески
Mhamed Arezki
Киноафиша
Персоны
Мхамед Арески
Мхамед Арески
Mhamed Arezki
Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
6.7
Аутсайдер
(2016)
6.6
Зим и Компания
(2005)
Фильмография Мхамед Арески
6.2
Роковая афера
драма, криминал, триллер
2025, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Рецепт счастья
Partir un jour
комедия, драма, музыка
2025, Франция
Смотреть трейлер
6
Неверный
драма, триллер, мини-сериал
2019, Франция
6.7
Аутсайдер
L'outsider
триллер, драма, биография
2016, Франция
Северная трибуна
драма, криминал, мини-сериал
2015, Франция
7.6
Кандис Ренуар
драма, криминал
2013, Франция
6
Прощай, Гари
Adieu Gary
драма
2009, Франция
6.6
Зим и Компания
Zim and Co.
комедия
2005, Франция
Показать еще
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить