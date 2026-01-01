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Мхамед Арески Mhamed Arezki
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Мхамед Арески

Mhamed Arezki

Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Кандис Ренуар 7.6
Кандис Ренуар (2013)
Аутсайдер 6.7
Аутсайдер (2016)
Зим и Компания 6.6
Зим и Компания (2005)

Фильмография Мхамед Арески

Роковая афера 6.2
Роковая афера
драма, криминал, триллер 2025, Франция
Рецепт счастья 6.4
Рецепт счастья Partir un jour
комедия, драма, музыка 2025, Франция
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Неверный 6
Неверный
драма, триллер, мини-сериал 2019, Франция
Аутсайдер 6.7
Аутсайдер L'outsider
триллер, драма, биография 2016, Франция
Северная трибуна
Северная трибуна
драма, криминал, мини-сериал 2015, Франция
Кандис Ренуар 7.6
Кандис Ренуар
драма, криминал 2013, Франция
Прощай, Гари 6
Прощай, Гари Adieu Gary
драма 2009, Франция
Зим и Компания 6.6
Зим и Компания Zim and Co.
комедия 2005, Франция
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