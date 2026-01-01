Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Николас Атан
Nicolas Athane
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Персоны
Николас Атан
Николас Атан
Nicolas Athane
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей
«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel
Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2
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4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом
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