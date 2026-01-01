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Скоро в прокате «Проект У»
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Юн Ён-щик
Yoon Yong-shik
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Персоны
Юн Ён-щик
Юн Ён-щик
Yoon Yong-shik
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7.1
Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения
(2025)
Билеты
Фильмография Юн Ён-щик
7.1
Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения
Pororo: Underwater adventure
анимация
2025, Южная Корея
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