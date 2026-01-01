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Шербан Павлу
Шербан Павлу Serban Pavlu
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Шербан Павлу

Serban Pavlu

Дата рождения
29 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Воры тем 7.8
Воры тем (2025)
Не жди слишком многого от конца света 7.3
Не жди слишком многого от конца света (2023)
Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары 7.3
Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары (2018)

Фильмография Шербан Павлу

Teambuilding 2 Teambuilding 2
комедия 2026, Румыния
Воры тем 7.8
Воры тем Hotii de Subiecte
комедия, драма 2025, Румыния
Континенталь 25 6.6
Континенталь 25 Kontinental '25
комедия, драма 2025, Румыния / Бразилия / Швейцария / Люксембург
Смотреть трейлер
Marea pescuiala 5
Marea pescuiala
комедия 2025, Румыния
Код сна 6.7
Код сна April X
боевик, драма, фантастика, триллер 2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
Klaus & Barroso 6.2
Klaus & Barroso Klaus & Barroso
комедия 2024, Румыния
Хорошие парни попадают в рай 6.8
Хорошие парни попадают в рай Baietii buni ajung în Rai
комедия, драма 2024, Румыния
Ext. Car. Night 5.8
Ext. Car. Night Ext. Masina. Noapte
комедия 2024, Румыния
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