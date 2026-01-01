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Фильмография
Шербан Павлу
Serban Pavlu
Киноафиша
Персоны
Шербан Павлу
Шербан Павлу
Serban Pavlu
Дата рождения
29 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Воры тем
(2025)
7.3
Не жди слишком многого от конца света
(2023)
7.3
Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары
(2018)
Фильмография Шербан Павлу
Teambuilding 2
Teambuilding 2
комедия
2026, Румыния
7.8
Воры тем
Hotii de Subiecte
комедия, драма
2025, Румыния
6.6
Континенталь 25
Kontinental '25
комедия, драма
2025, Румыния / Бразилия / Швейцария / Люксембург
Смотреть трейлер
5
Marea pescuiala
комедия
2025, Румыния
6.7
Код сна
April X
боевик, драма, фантастика, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.2
Klaus & Barroso
Klaus & Barroso
комедия
2024, Румыния
6.8
Хорошие парни попадают в рай
Baietii buni ajung în Rai
комедия, драма
2024, Румыния
5.8
Ext. Car. Night
Ext. Masina. Noapte
комедия
2024, Румыния
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