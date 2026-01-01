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Мелисса Джонс Melissa Jones
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Мелисса Джонс

Melissa Jones

Дата рождения
1 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Клиберн, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Фантастический герой

Популярные фильмы

Гранчестер 7.7
Гранчестер (2014)
Эффект бабочки 3: Откровение 5.6
Эффект бабочки 3: Откровение (2009)

Фильмография Мелисса Джонс

Гранчестер 7.7
Гранчестер
драма, криминал, детектив 2014, Великобритания
Эффект бабочки 3: Откровение 5.6
Эффект бабочки 3: Откровение Butterfly Effect: Revelation
драма, триллер, фантастика 2009, США
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