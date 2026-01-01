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Фильмография
Мелисса Джонс
Melissa Jones
Киноафиша
Персоны
Мелисса Джонс
Мелисса Джонс
Melissa Jones
Дата рождения
1 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Клиберн, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.7
Гранчестер
(2014)
5.6
Эффект бабочки 3: Откровение
(2009)
Фильмография Мелисса Джонс
7.7
Гранчестер
драма, криминал, детектив
2014, Великобритания
5.6
Эффект бабочки 3: Откровение
Butterfly Effect: Revelation
драма, триллер, фантастика
2009, США
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