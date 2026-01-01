Моник Парент

5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса

Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца

Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи

Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру

Если бы «Клон» переехал из Рио в Россию, то эти актеры непременно получили роли: Лукас — Стас Бондаренко

Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)

«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV

Если кажется, что на Netflix уже нечего смотреть: 5 фантастических сериалов, которые затягивают с первой минуты

Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb

0% любви, 100% политики: Кесем не смогла повторить успех Хюррем — спин-офф «Великолепного века» упустил самое главное