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Владимир Зельдин
Владимир Зельдин
Vladimir Zeldin
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Владимир Зельдин
Vladimir Zeldin
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Дата рождения
10 февраля 1915
Возраст
101 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
31 октября 2016
Карьера
Актер
Биография Владимир Зельдин
Родился 10 февраля 1915 года. Козлов, (Мичуринск, Тамбовская область, Россия).
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Фильмография Владимир Зельдин
Убежать, догнать, влюбиться
комедия
2015, Россия
4.0
Чертово колесо
мелодрама
2007, Россия
5.0
Парк Советского периода
драма, комедия
2006, Россия
5.0
Женщин обижать не рекомендуется
мелодрама, драма
2000, Россия
5.0
Классик
боевик, криминал
1998, Россия
6.0
Канувшее время
1989, СССР
6.0
Десять негритят
триллер, детектив, драма
1987, СССР
8.0
Марица
мюзикл
1985, СССР
5.0
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