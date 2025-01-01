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Александр Васильев
Александр Васильев
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Александр Васильев

Дата рождения
8 декабря 1958
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Стрелец

Биография Александра Васильева

Александр Александрович Васильев — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер и телеведущий. Родился 8 декабря 1958 года в Москве. Почётный член Российской академии художеств.

С 2009 по 2022 год вёл телепрограмму «Модный приговор» на Первом канале.

Оформил более ста театральных постановок в двадцати пяти странах мира, создавая костюмы и сценические декорации для оперных, балетных и драматических спектаклей. Сотрудничал с ведущими театральными труппами, включая Национальный театр в Лондоне, Шотландский балет в Глазго, Балет Фландрии в Брюсселе, а также с балетными коллективами Японии, США и Чили. В 2021 году был приглашён в Парижскую оперу для создания костюмов и сценического реквизита по оригинальным эскизам Николая Рериха к возобновлению легендарного балета Вацлава Нижинского «Весна священная». В России постановки, оформленные Васильевым, идут в Московском театре оперетты, Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театре им. Пушкина, в оперных театрах Новосибирска, Самары, Ростова-на-Дону.

В 2011 году учредил первую международную премию за интерьер «Лилии Александра Васильева». Лауреатами премии становятся заведения, отвечающие его представлениям о стиле. 

Награды:

  • Лауреат премии «TOBAV» (Турция, дважды) 

  • Номинация «Легенда моды» на World Fashion Awards

  • Региональная премия Самарской области «Народное признание»

  • Звание почётного члена Российской академии художеств

  • Орден Искусств и литературы (Франция) 

  • Крест признания IV степени (Латвия) 

  • Медаль С. П. Дягилева за пропаганду русского искусства

  • Медаль В. Нижинского

  • Орден «Меценат»

  • Золотая медаль Академии художеств России

Фильмография Александра Васильева

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