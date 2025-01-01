Александр Васильев

Александр Александрович Васильев — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер и телеведущий. Родился 8 декабря 1958 года в Москве. Почётный член Российской академии художеств.

С 2009 по 2022 год вёл телепрограмму «Модный приговор» на Первом канале.

Оформил более ста театральных постановок в двадцати пяти странах мира, создавая костюмы и сценические декорации для оперных, балетных и драматических спектаклей. Сотрудничал с ведущими театральными труппами, включая Национальный театр в Лондоне, Шотландский балет в Глазго, Балет Фландрии в Брюсселе, а также с балетными коллективами Японии, США и Чили. В 2021 году был приглашён в Парижскую оперу для создания костюмов и сценического реквизита по оригинальным эскизам Николая Рериха к возобновлению легендарного балета Вацлава Нижинского «Весна священная». В России постановки, оформленные Васильевым, идут в Московском театре оперетты, Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театре им. Пушкина, в оперных театрах Новосибирска, Самары, Ростова-на-Дону.

В 2011 году учредил первую международную премию за интерьер «Лилии Александра Васильева». Лауреатами премии становятся заведения, отвечающие его представлениям о стиле.

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