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О персоне
Фильмография
Лю Жуйлинь
Liu Ruilin
Киноафиша
Персоны
Лю Жуйлинь
Лю Жуйлинь
Liu Ruilin
Дата рождения
6 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Пекин, Китай
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.2
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков
(2017)
7.9
Кто правит миром
(2022)
6.7
Я слышал, что нравлюсь тебе
(2023)
Фильмография Лю Жуйлинь
Фейерверк любви
драма, мелодрама, комедия
2026, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Я слышал, что нравлюсь тебе
драма, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Кто правит миром
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2022, Китай
8.2
Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама
2017, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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