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Фильмография
Эго Нводим
Ego Nwodim
Киноафиша
Персоны
Эго Нводим
Эго Нводим
Ego Nwodim
Дата рождения
10 марта 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Балтимор, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Прыгуны
(2026)
7.8
Брокмайр
(2017)
7.5
Покерфейс
(2023)
Фильмография Эго Нводим
CoComelon: The Movie
CoComelon: The Movie
приключения, анимация, комедия
2027, США
Вы нам не подходите
комедия
2026, США
7.8
Прыгуны
Hoppers
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Лорн
Lorne
биография, документальный
2026, США
Смотреть трейлер
5.5
Братик
Little Brother
комедия
2026, США
Смотреть трейлер
4.1
Добрые времена
комедия, семейный
2024, США
5.6
Охотницы
Players
комедия, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
7.5
Покерфейс
драма, детектив
2023, США
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