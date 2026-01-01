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Эго Нводим
Эго Нводим Ego Nwodim
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Эго Нводим

Ego Nwodim

Дата рождения
10 марта 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Балтимор, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Прыгуны 7.8
Прыгуны (2026)
Брокмайр 7.8
Брокмайр (2017)
Покерфейс 7.5
Покерфейс (2023)

Фильмография Эго Нводим

CoComelon: The Movie
CoComelon: The Movie CoComelon: The Movie
приключения, анимация, комедия 2027, США
Вы нам не подходите
Вы нам не подходите
комедия 2026, США
Прыгуны 7.8
Прыгуны Hoppers
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Лорн 7.1
Лорн Lorne
биография, документальный 2026, США
Смотреть трейлер
Братик 5.5
Братик Little Brother
комедия 2026, США
Смотреть трейлер
Добрые времена 4.1
Добрые времена
комедия, семейный 2024, США
Охотницы 5.6
Охотницы Players
комедия, мелодрама 2024, США
Смотреть трейлер
Покерфейс 7.5
Покерфейс
драма, детектив 2023, США
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