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Юлия Ковалёва Yuliya Kovaleva
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Юлия Ковалёва

Yuliya Kovaleva

Актерское амплуа
Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

Пацанки 6.0
Пацанки (2016)
Под одной крышей 3.8
Под одной крышей (2022)
Восемь бусин на тонкой ниточке 0.0
Восемь бусин на тонкой ниточке (2017)

Фильмография Юлия Ковалёва

Под одной крышей 3.8
Под одной крышей
мелодрама, мини-сериал 2022, Россия
Восемь бусин на тонкой ниточке
Восемь бусин на тонкой ниточке
детектив, мелодрама, мини-сериал 2017, Россия
Пацанки 6
Пацанки
телешоу 2016, Россия
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Другие проекты Юлия Ковалёва
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