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Юлия Ковалёва
Yuliya Kovaleva
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Персоны
Юлия Ковалёва
Юлия Ковалёва
Yuliya Kovaleva
Актерское амплуа
Романтическая актриса
В каком театре играет
МХТ им. Чехова
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Популярные фильмы
6.0
Пацанки
(2016)
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Под одной крышей
(2022)
0.0
Восемь бусин на тонкой ниточке
(2017)
Фильмография Юлия Ковалёва
3.8
Под одной крышей
мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
Восемь бусин на тонкой ниточке
детектив, мелодрама, мини-сериал
2017, Россия
6
Пацанки
телешоу
2016, Россия
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Другие проекты Юлия Ковалёва
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Моё загляденье
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