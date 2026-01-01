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Фильмография
Элис Кремелберг
Alice Kremelberg
Киноафиша
Персоны
Элис Кремелберг
Элис Кремелберг
Alice Kremelberg
Дата рождения
28 февраля 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Лонг-Айленд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Грань
(2008)
7.9
Диагнозу вопреки
(2010)
7.7
Грешница
(2017)
Фильмография Элис Кремелберг
Бороуз
фантастика, триллер
2026, США
7.3
Разбойница Нелл
боевик, приключения, фэнтези
2024, Великобритания
6.2
Чайная чашка
ужасы, триллер
2024, США
Судный день
драма
2022,
6.2
Квантовый скачок
фантастика
2022, США
5.6
Земля монстров
драма, фэнтези, ужасы
2020, США
7.7
Грешница
драма, криминал, триллер
2017, США
6.4
Шоу Майкла Дж. Фокса
комедия
2013, США
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