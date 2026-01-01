Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Яна Крутина
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Яна Крутина
Яна Крутина
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Популярные фильмы
1.2
Последний богатырь. Колобок
(2026)
Билеты
Фильмография Яна Крутина
1.2
Последний богатырь. Колобок
семейный, фэнтези
2026, Россия
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Билеты
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