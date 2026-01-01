Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эмма Йостен
Эмма Йостен Emma Josten
Киноафиша Персоны Эмма Йостен

Эмма Йостен

Emma Josten

Актерское амплуа
Актёр ужасов

Популярные фильмы

Мясо убивает 6.0
Мясо убивает (2025)

Фильмография Эмма Йостен

Мясо убивает 6
Мясо убивает Vleesdag
ужасы 2025, Нидерланды
Смотреть трейлер
Показать еще
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше