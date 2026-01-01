Моника де Каро

В Fix Price скупаю нержавеющие миски по 199 рублей, но не для готовки: нашла им 3 шикарных применения в августе

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды

Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»

«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино

Думали, «Майор Гром» любят только в России? А ведь от нашего ответа Marvel в восторге Джеки Чан

Мундир видели, лицо знакомое — а фильм вспомните? Тест на советское кино, где 6 из 6 набирают единицы

Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»

Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6

В США «Титаник» собрал 2.2 млрд, но в России установил рекорд покруче: с ним попал в «Книгу Гиннесса»