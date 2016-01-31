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Бешеная восьмёрка освобождённых Новая работа великого и ужасного Тарантино, вопреки всем выпавшим на долю режиссёра невзгодам, всё же добралась до проката. Когда 2 года назад было заявлено, что признанный гений кинематографа снимает очередную картину, да ещё и в жанре горячо любимого автором, полноценного вестерна, почитатели его творчества возликовали. Однако столь радостная новость скоропостижно сменилась разочарованием после того, как свежий сценарий был беспощадно размещён в сети, и каждый…