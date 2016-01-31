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Омерзительная восьмерка Омерзительная восьмерка
Киноафиша Фильмы Омерзительная восьмерка Отзывы о фильме «Омерзительная восьмерка»
The Hateful Eight Омерзительная восьмерка 2015 / США
7.7 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Омерзительная восьмерка»

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Наша рецензия

Бешеная восьмёрка освобождённых Новая работа великого и ужасного Тарантино, вопреки всем выпавшим на долю режиссёра невзгодам, всё же добралась до проката. Когда 2 года назад было заявлено, что признанный гений кинематографа снимает очередную картину, да ещё и в жанре горячо любимого автором, полноценного вестерна, почитатели его творчества возликовали. Однако столь радостная новость скоропостижно сменилась разочарованием после того, как свежий сценарий был беспощадно размещён в сети, и каждый…

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Kirill86 31 января 2016, 23:00
3 часа в пустую! очень слабо
31 января 2016, 23:00 Ответить
z777 31 января 2016, 23:00
Эмбер Тэмблин ???
31 января 2016, 23:00 Ответить
Дженни_Кодес 31 января 2016, 23:00
Кто не знаком с творчеством Тарантино, советую сначала посмотреть Криминальное чтиво))))

Но кто хорошо себя чувствует в этом киножанре - приятного просмотра!

Первые 1,5 часа потерпеть одно большое исходное событие и медленный темпоритм, вникнуть, а уж потом - наслаждаться Тарантиновским экшеном)

Обожаю этого режиссёра - он, как никто, может видеть и показать романтику в мире подонков))))
31 января 2016, 23:00 Ответить
Mocker 31 января 2016, 23:00
Фильм для поклонников Тарантино. Или хотя бы для тех, кто знаком с его творчеством.

"классический поздний Тарантино": много разговоров, мало действия первые 2/3 фильма, затем мгновенная развязка, обязательный "камбэк" к началу фильма и итог. И если Вы не уснули в первые полтора часа, то до конца уже досмотрите.

На мой взгляд гораздо бодрее, чем унылый "Джанго", но до уровня "Бешенных псов" и "Криминального чтива" не дотягивает. Смотреть вполне можно.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Mocker 31 января 2016, 23:00
Ответ на сообщение z777 от 18/01/2016 - 00:15:38


Это такая актриса, которую в фильме Тарантино очень часто бьют по морде ✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
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