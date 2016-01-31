Бешеная восьмёрка освобождённых Новая работа великого и ужасного Тарантино, вопреки всем выпавшим на долю режиссёра невзгодам, всё же добралась до проката. Когда 2 года назад было заявлено, что признанный гений кинематографа снимает очередную картину, да ещё и в жанре горячо любимого автором, полноценного вестерна, почитатели его творчества возликовали. Однако столь радостная новость скоропостижно сменилась разочарованием после того, как свежий сценарий был беспощадно размещён в сети, и каждый…
Но кто хорошо себя чувствует в этом киножанре - приятного просмотра!
Первые 1,5 часа потерпеть одно большое исходное событие и медленный темпоритм, вникнуть, а уж потом - наслаждаться Тарантиновским экшеном)
Обожаю этого режиссёра - он, как никто, может видеть и показать романтику в мире подонков))))
"классический поздний Тарантино": много разговоров, мало действия первые 2/3 фильма, затем мгновенная развязка, обязательный "камбэк" к началу фильма и итог. И если Вы не уснули в первые полтора часа, то до конца уже досмотрите.
На мой взгляд гораздо бодрее, чем унылый "Джанго", но до уровня "Бешенных псов" и "Криминального чтива" не дотягивает. Смотреть вполне можно.
Это такая актриса, которую в фильме Тарантино очень часто бьют по морде ✊
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