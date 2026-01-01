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Кэти Кармайкл
Кэти Кармайкл Katy Carmichael
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Кэти Кармайкл

Katy Carmichael

Дата рождения
5 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Долбанутые 8.4
Долбанутые (1999)
Я – значит Ястреб 7.0
Я – значит Ястреб (2025)
Миниатюрист 6.7
Миниатюрист (2017)

Фильмография Кэти Кармайкл

Я – значит Ястреб 7
Я – значит Ястреб H Is for Hawk
драма 2025, США / Сингапур
Смотреть трейлер
Миниатюрист 6.7
Миниатюрист
драма, триллер, мини-сериал 2017, Великобритания
Долбанутые 8.4
Долбанутые
комедия 1999, Великобритания
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