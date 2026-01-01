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Фильмография
Кэти Кармайкл
Katy Carmichael
Киноафиша
Персоны
Кэти Кармайкл
Кэти Кармайкл
Katy Carmichael
Дата рождения
5 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.4
Долбанутые
(1999)
7.0
Я – значит Ястреб
(2025)
6.7
Миниатюрист
(2017)
Фильмография Кэти Кармайкл
7
Я – значит Ястреб
H Is for Hawk
драма
2025, США / Сингапур
Смотреть трейлер
6.7
Миниатюрист
драма, триллер, мини-сериал
2017, Великобритания
8.4
Долбанутые
комедия
1999, Великобритания
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