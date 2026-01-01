Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Энн Лорье
Anne Loiret
Киноафиша
Персоны
Энн Лорье
Энн Лорье
Anne Loiret
Дата рождения
9 июня 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.9
Высеченные ветром
(2024)
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
7.2
Братья по нотам
(2024)
Фильмография Энн Лорье
Призраки моря
драма, фантастика, детектив, мини-сериал
2025, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Братья по нотам
En fanfare
комедия
2024, Франция
Смотреть трейлер
8.9
Высеченные ветром
Carved by the wind
драма
2024, Марокко
7
Наследник
Le successeur
драма, триллер
2023, Бельгия / Канада / Франция
Смотреть трейлер
6.6
Согласие
Le consentement
биография, драма
2023, Бельгия / Франция
6.5
Королевская дорога
La voie royale
драма
2023, Франция / Швейцария
6.6
Манипуляции
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2022, Франция
6.7
Тиндер-80
драма, комедия, мини-сериал
2020, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить