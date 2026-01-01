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Энн Лорье Anne Loiret
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Энн Лорье

Anne Loiret

Дата рождения
9 июня 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

8.9
Высеченные ветром (2024)
Загадочные убийства Агаты Кристи 7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи (2009)
Братья по нотам 7.2
Братья по нотам (2024)

Фильмография Энн Лорье

Призраки моря
Призраки моря
драма, фантастика, детектив, мини-сериал 2025, Франция
Братья по нотам 7.2
Братья по нотам En fanfare
комедия 2024, Франция
Смотреть трейлер
8.9
Высеченные ветром Carved by the wind
драма 2024, Марокко
Наследник 7
Наследник Le successeur
драма, триллер 2023, Бельгия / Канада / Франция
Смотреть трейлер
Согласие 6.6
Согласие Le consentement
биография, драма 2023, Бельгия / Франция
Королевская дорога 6.5
Королевская дорога La voie royale
драма 2023, Франция / Швейцария
Манипуляции 6.6
Манипуляции
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2022, Франция
Тиндер-80 6.7
Тиндер-80
драма, комедия, мини-сериал 2020, Франция
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