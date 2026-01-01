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Фильмография
Юма Утида
Yuma Uchida
Киноафиша
Персоны
Юма Утида
Юма Утида
Yuma Uchida
Дата рождения
21 сентября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
9.0
Магическая битва
(2020)
8.5
Ветролом
(2024)
8.4
Стометровка
(2025)
Билеты
Фильмография Юма Утида
История электричества в двадцатом веке
аниме , фэнтези
2026, Япония
7.6
Космическая принцесса Кагуя!
Chô Kaguya-hime!
анимация, драма, фэнтези
2026, Япония
Смотреть трейлер
6.9
Лазарь
аниме , фантастика
2025, Япония
6.5
Стать сильнее! Новая сага
аниме , приключения
2025, Япония
5.1
Звезды классики
аниме , драма, музыка
2025, Япония
8.4
Стометровка
Hyakuemu
анимация, драма, спорт
2025, Япония / США
Смотреть трейлер
Билеты
7.6
Магическая битва: Казнь
Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei
боевик, анимация, фэнтези
2025, Япония
Смотреть трейлер
5.9
Лабиринт
Labyrinth
приключения, анимация, фэнтези
2025, Япония
Смотреть трейлер
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