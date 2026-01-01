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Лесли-Энн Брандт
Лесли-Энн Брандт Lesley-Ann Brandt
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Лесли-Энн Брандт

Lesley-Ann Brandt

Дата рождения
2 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Кейптаун, Южная Африка
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Спартак: Боги арены 8.5
Спартак: Боги арены (2011)
Ходячие мертвецы: Выжившие 7.7
Ходячие мертвецы: Выжившие (2024)
Люцифер 7.6
Люцифер (2016)

Фильмография Лесли-Энн Брандт

Его, её и наше 6.9
Его, её и наше His, Hers & Ours
драма 2025, США
Ходячие мертвецы: Выжившие 7.7
Ходячие мертвецы: Выжившие
драма, боевик, ужасы, мини-сериал 2024, США
Капитан Крайний 6.7
Капитан Крайний
комедия, криминал 2023, США/Ирландия
Люцифер 7.6
Люцифер
драма, криминал, мистика 2016, США
Опасные женщины 6
Опасные женщины
драма, криминал, вестерн 2014, США
Библиотекари 7.3
Библиотекари
боевик, приключения, мистика 2014, США
На гребне 5.8
На гребне Drift
драма, спорт 2012, Австралия
Смотреть трейлер
Спартак: Боги арены 8.5
Спартак: Боги арены
боевик, приключения 2011, США
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Новости о Лесли-Энн Брандт
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