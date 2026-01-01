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Лесли-Энн Брандт
Lesley-Ann Brandt
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Лесли-Энн Брандт
Лесли-Энн Брандт
Lesley-Ann Brandt
Дата рождения
2 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Кейптаун, Южная Африка
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.5
Спартак: Боги арены
(2011)
7.7
Ходячие мертвецы: Выжившие
(2024)
7.6
Люцифер
(2016)
Фильмография Лесли-Энн Брандт
6.9
Его, её и наше
His, Hers & Ours
драма
2025, США
7.7
Ходячие мертвецы: Выжившие
драма, боевик, ужасы, мини-сериал
2024, США
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6.7
Капитан Крайний
комедия, криминал
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7.6
Люцифер
драма, криминал, мистика
2016, США
6
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2014, США
7.3
Библиотекари
боевик, приключения, мистика
2014, США
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5.8
На гребне
Drift
драма, спорт
2012, Австралия
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8.5
Спартак: Боги арены
боевик, приключения
2011, США
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