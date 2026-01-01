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Фильмография
Ли Чхан-хён
Lee Chan-Hyeong
Киноафиша
Персоны
Ли Чхан-хён
Ли Чхан-хён
Lee Chan-Hyeong
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.6
Врачебная мудрость
(2020)
6.8
Дуна!
(2023)
6.6
Ответственная гражданка
(2023)
Фильмография Ли Чхан-хён
5.2
Два, три, призрак, приди!
The Ghost Game
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Дуна!
драма, мелодрама, комедия, дорама
2023, Южная Корея
6.6
Ответственная гражданка
Yonggamhan simin
боевик, комедия, драма
2023, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.6
Врачебная мудрость
драма, дорама
2020, Южная Корея
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