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Ли Чхан-хён
Ли Чхан-хён Lee Chan-Hyeong
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Ли Чхан-хён

Lee Chan-Hyeong

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Врачебная мудрость 8.6
Врачебная мудрость (2020)
Дуна! 6.8
Дуна! (2023)
Ответственная гражданка 6.6
Ответственная гражданка (2023)

Фильмография Ли Чхан-хён

Два, три, призрак, приди! 5.2
Два, три, призрак, приди! The Ghost Game
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
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Дуна! 6.8
Дуна!
драма, мелодрама, комедия, дорама 2023, Южная Корея
Ответственная гражданка 6.6
Ответственная гражданка Yonggamhan simin
боевик, комедия, драма 2023, Южная Корея
Врачебная мудрость 8.6
Врачебная мудрость
драма, дорама 2020, Южная Корея
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