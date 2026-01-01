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Эвелина Мазурина Evelina Mazurina
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Эвелина Мазурина

Evelina Mazurina

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Последний богатырь. Наследие 7.7
Последний богатырь. Наследие (2024)
Ангелы района 6.4
Ангелы района (2024)
Мозгоправ 0.0
Мозгоправ (2026)

Фильмография Эвелина Мазурина

Мозгоправ
Мозгоправ
комедия 2026, Россия
Ангелы района 6.4
Ангелы района
комедия, мелодрама 2024, Россия
Последний богатырь. Наследие 7.7
Последний богатырь. Наследие
фэнтези 2024, Россия
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Новости о Эвелина Мазурина
Эдакая мультивселенная: вышел новый трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
Эдакая мультивселенная: вышел новый трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
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Дочери Виктора Хориняка спасают Белогорье в трейлере сериала «Последний богатырь. Наследие»
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