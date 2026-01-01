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Эвелина Мазурина
Evelina Mazurina
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Персоны
Эвелина Мазурина
Эвелина Мазурина
Evelina Mazurina
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.7
Последний богатырь. Наследие
(2024)
6.4
Ангелы района
(2024)
0.0
Мозгоправ
(2026)
Фильмография Эвелина Мазурина
Мозгоправ
комедия
2026, Россия
6.4
Ангелы района
комедия, мелодрама
2024, Россия
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7.7
Последний богатырь. Наследие
фэнтези
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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Новости о Эвелина Мазурина
Эдакая мультивселенная: вышел новый трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
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Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
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