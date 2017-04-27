Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Константин Карасик
Константин Карасик
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Константин Карасик
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Константина Карасика
Родился 8 июня 1976 года.
Развернуть
Фильмография Константина Карасика
Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения
2017, Россия
7.0
Вьюга
мелодрама
2015, Россия
5.0
Жена Штирлица
мелодрама
2012, Россия
0.0
Антисекс
мелодрама, комедия
2007, Россия
2.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Иван Охлобыстин озвучивает зайца в мультфильме «Сказ о Петре и Февронии»
В Москве начался процесс озвучивания мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». Одним из первых записал своего героя, зайца, известный российский актёр – Иван Охлобыстин.
Написать
27 апреля 2017 02:20
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь