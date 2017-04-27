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Константин Карасик

Константин Карасик
Константин Карасик
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Дата рождения
8 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Константина Карасика

Родился 8 июня 1976 года. 

Фильмография Константина Карасика
Сказ о Петре и Февронии
Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.0
Вьюга
Вьюга
мелодрама 2015, Россия
5.0
Жена Штирлица
Жена Штирлица
мелодрама 2012, Россия
0.0
Антисекс
Антисекс
мелодрама, комедия 2007, Россия
2.0
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Иван Охлобыстин озвучивает зайца в мультфильме «Сказ о Петре и Февронии» В Москве начался процесс озвучивания мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». Одним из первых записал своего героя, зайца, известный российский актёр – Иван Охлобыстин.
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27 апреля 2017 02:20
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