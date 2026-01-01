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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Малколм Гудвин
Malcolm Goodwin
Киноафиша
Персоны
Малколм Гудвин
Малколм Гудвин
Malcolm Goodwin
Дата рождения
28 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.5
Карточный домик
(2013)
8.2
Джек Ричер
(2022)
7.9
Я — зомби
(2015)
Фильмография Малколм Гудвин
8.2
Джек Ричер
боевик, триллер, драма, криминал
2022, США
7.6
Закон и порядок: Организованная преступность
драма, криминал
2021, США
7.6
Проект «Синяя книга»
драма, фантастика, детектив
2019, США
7.1
Булл
драма, криминал
2016, США
7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
8.5
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
5.6
Фрилансеры
Freelancers
драма, боевик, криминал, детектив
2012, США
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