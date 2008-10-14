Меню
О персоне
Фильмография
Александр Присмотров-Белов
Александр Присмотров-Белов
Александр Присмотров-Белов
Дата рождения
14 октября 2008
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.3
Пингвины моей мамы
(2021)
0.0
Чего хотят женщины
(2020)
0.0
Домашнее задание
(2024)
Фильмография Александр Присмотров-Белов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2024
2021
2020
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Домашнее задание
комедия, приключения, семейный
2024, Россия
7.3
Пингвины моей мамы
драма
2021, Россия
Чего хотят женщины
мелодрама
2020, Россия
