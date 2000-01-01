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Александр Соловьев
Александр Соловьев
Киноафиша Персоны Александр Соловьев

Александр Соловьев

Дата рождения
19 августа 1952
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
1 января 2000

Биография Александра Соловьева

Александр Иванович Соловьёв — советский и российский актёр театра, кино, дубляжа и кинорежиссёр.

Родился 19 августа 1952 года в Сулаке, Дагестанская АССР. После учебы в ГИТИСе начал карьеру в Театре имени Маяковского, затем работал в Центральном детском театре и Театре «Одеон».

Соловьёв известен по ролям в фильмах «Адам женится на Еве», «Зелёный фургон», «Дамы приглашают кавалеров» и других. Также активно занимался дубляжем.

В 1991 году поставил и снялся в фильме «По Таганке ходят танки». Последний раз снялся в 1998 году в клипе Ксении Георгиади.

Скончался 1 января 2000 года в Москве.

Популярные фильмы

Зеленый фургон 7.6
Зеленый фургон (1983)
Лес 7.0
Лес (1980)
Гу-га 6.5
Гу-га (1989)

Фильмография Александра Соловьева

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 11 Сериалы 1 Актер 11 Режиссер 1
Нити любви
Нити любви
драма, мелодрама 2014, Россия
Арбитр 6.1
Арбитр Arbitr
боевик, драма, криминал, детектив 1992, Россия
Гу-га 6.5
Гу-га Gu-Ga
военный, драма 1989, СССР
Разорванный круг 6.2
Разорванный круг Broken Circle
детектив 1987, СССР
На острие меча 5.4
На острие меча Na ostriye mecha
драма, боевик 1986, СССР
Зеленый фургон 7.6
Зеленый фургон Zelyonyy furgon
драма, приключения 1983, СССР
Внезапный выброс 4.6
Внезапный выброс Unexpected blow
драма 1983, СССР
5.6
Было у отца три сына Bylo u ottsa tri syna
мелодрама 1981, СССР
Лес 7
Лес Les
драма 1980, СССР
По данным уголовного розыска... 6.3
По данным уголовного розыска... Po dannym ugolovnogo rozyska
криминал, военный 1979, СССР
Люся 5.4
Люся Lyusya
мелодрама 1977, СССР
Эквилибрист 6.5
Эквилибрист Equilibrist
драма 1976, СССР
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