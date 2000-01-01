Александр Соловьев

Александр Иванович Соловьёв — советский и российский актёр театра, кино, дубляжа и кинорежиссёр.

Родился 19 августа 1952 года в Сулаке, Дагестанская АССР. После учебы в ГИТИСе начал карьеру в Театре имени Маяковского, затем работал в Центральном детском театре и Театре «Одеон».

Соловьёв известен по ролям в фильмах «Адам женится на Еве», «Зелёный фургон», «Дамы приглашают кавалеров» и других. Также активно занимался дубляжем.

В 1991 году поставил и снялся в фильме «По Таганке ходят танки». Последний раз снялся в 1998 году в клипе Ксении Георгиади.

Скончался 1 января 2000 года в Москве.