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Клаудио Сантамария
Клаудио Сантамария
Claudio Santamaria
О персоне
Фильмография
Клаудио Сантамария
Claudio Santamaria
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Дата рождения
22 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Клаудио Сантамарии
Родился 22 июля 1974 года. Рим, Италия.
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Фильмография Клаудио Сантамарии
Отчаянные мстители
приключения, фэнтези, военный
2021, Италия / Бельгия
7.0
Лучшие годы
драма
2020, Италия
6.0
Вся моя безумная любовь
драма
2019, Италия
5.0
Прости нам долги наши
драма
2018, Италия / Швейцария / Албания / Польша
6.0
Меня зовут Джиг-Робот
боевик, фантастика
2015, Италия
7.0
Полин ведет расследование
комедия
2012, Франция / Бельгия
5.0
Первые в списке
комедия
2011, Италия
6.0
Промах
драма
2011, Италия
5.0
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