Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Статьи
Элеонора Шашкова
Eleonora Shashkova
Киноафиша
Персоны
Элеонора Шашкова
Элеонора Шашкова
Eleonora Shashkova
Дата рождения
24 декабря 1937
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Батуми, Грузия
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.6
Семнадцать мгновений весны
(1973)
7.4
О любви
(1970)
7.4
Ошибка «Резидента»
(1968)
Фильмография Элеонора Шашкова
Тень дракона
мелодрама, детектив, мини-сериал
2020, Россия
5.1
Новогодний брак
мелодрама
2012, Россия
Свадьба старшего брата
Big Brother's wedding
мелодрама
1985, СССР
Онлайн
6.3
Всё дело в брате
Vsyo delo v brate
семейный
1976, СССР
6.2
Я служу на границе
Ya sluzhu na granitse
приключения, боевик
1974, СССР
8.6
Семнадцать мгновений весны
криминал, военный
1973, СССР
7.1
Тени исчезают в полдень
драма, исторический, мини-сериал
1972, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Цирк зажигает огни
Circus lights fires
мелодрама, мюзикл
1972, СССР
Онлайн
Показать еще
Новости личной жизни Элеонора Шашкова
Все женщины считали стервой: за что в СССР ненавидели звезду фильма «Тени исчезают в полдень»
Тихонов не знал: жена Штирлица оказалась шпионом в реальной жизни
Зрители в шоке: этого персонажа в сериале «Семнадцать мгновений весны» быть не должно
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить