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Милош Тимотиевич
Miloš Timotijević
Киноафиша
Персоны
Милош Тимотиевич
Милош Тимотиевич
Miloš Timotijević
Дата рождения
9 марта 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.7
Беса
(2018)
7.8
Южный ветер. Возвращение
(2020)
7.6
Ничье дитя
(2014)
Фильмография Милош Тимотиевич
Югославия
исторический, триллер, драма
2026, Россия
6.7
Перламутровый туман
Sedef magla
драма
2025, Сербия
Смотреть трейлер
5.4
Karmadonna
Karmadona
боевик, ужасы, триллер
2025, Сербия
5.1
Последний стрелок
Poslednji strelac
криминал, драма
2024, Сербия
6.2
Потому что мои мысли в смятении
Sto se bore misli moje
исторический, триллер
2023, Сербия
6.3
Среди волков
Come pecore in mezzo ai lupi
криминал, драма, триллер
2023, Италия
6.3
След зверя
Trag divljaci
драма, исторический, триллер
2022, Сербия
7.8
Южный ветер. Возвращение
драма, криминал, триллер
2020, Сербия
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