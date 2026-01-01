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Любовь Артемьева
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Персоны
Любовь Артемьева
Любовь Артемьева
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Доктор, я боюсь...
(2026)
Фильмография Любовь Артемьева
7.4
Доктор, я боюсь...
мелодрама, драма
2026, Россия
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