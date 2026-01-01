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Юрий Дуванов
Юрий Дуванов Yuriy Duvanov
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Юрий Дуванов

Yuriy Duvanov

Дата рождения
25 марта 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
В каком театре играет

Популярные фильмы

Долгие версты войны 7.2
Долгие версты войны (1976)
Карантин 6.9
Карантин (1983)
Воскресный папа 6.9
Воскресный папа (1986)

Фильмография Юрий Дуванов

Хиромант 2 4
Хиромант 2
триллер 2007, Россия
Не послать ли нам... гонца? 6.4
Не послать ли нам... гонца? Ne poslat li nam... gontsa?
комедия, драма, приключения 1998, Россия
Неизвестные страницы из жизни разведчика 5.6
Неизвестные страницы из жизни разведчика Neizvestnye stranitsy iz zhizni razvedchika
драма, военный 1991, СССР
Онлайн
Воскресный папа 6.9
Воскресный папа Voskresnyy papa
драма 1986, СССР
Карантин 6.9
Карантин Karantin
семейный, комедия 1983, СССР
Весна надежды
Весна надежды Vesna nadezhdy
мелодрама 1983, СССР
Шофёр на один рейс 6.5
Шофёр на один рейс Shofyor na odin reys
комедия 1981, СССР
Долгие версты войны 7.2
Долгие версты войны
драма, военный 1976, СССР
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Другие проекты Юрий Дуванов
Вакханки
16+

Вакханки

Информация
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