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Юрий Дуванов
Yuriy Duvanov
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Персоны
Юрий Дуванов
Юрий Дуванов
Yuriy Duvanov
Дата рождения
25 марта 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
В каком театре играет
Электротеатр Станиславский
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Другие проекты Юрий Дуванов
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