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Ничапхат Чатчайпхолрат
Nichaphat Chatchaipholrat
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Персоны
Ничапхат Чатчайпхолрат
Ничапхат Чатчайпхолрат
Nichaphat Chatchaipholrat
Дата рождения
17 сентября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Кхонкэн, Таиланд
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.4
Астрал. Проклятие экзорциста
(2025)
Фильмография Ничапхат Чатчайпхолрат
5.4
Астрал. Проклятие экзорциста
Tha Rae: The Exorcist
ужасы
2025, Таиланд
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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