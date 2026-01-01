Яша Слезерс

«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость

Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно

10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb

Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»

Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив

«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)

Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей

В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»

«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще