Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Нельсон Мигель Фернандес
Nelson Miguel Fernandez
Киноафиша
Персоны
Нельсон Мигель Фернандес
Нельсон Мигель Фернандес
Nelson Miguel Fernandez
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.5
Иллюзия убийства
(2025)
Билеты
Фильмография Нельсон Мигель Фернандес
5.5
Иллюзия убийства
Reversión
детектив, триллер
2025, Испания / Доминиканская Республика
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