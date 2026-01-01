Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Лори Дункан
Laurie Duncan
Киноафиша
Персоны
Лори Дункан
Лори Дункан
Laurie Duncan
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
По-королевски облажались
(2026)
6.4
Ограбить Лондон
(2025)
Билеты
Фильмография Лори Дункан
6.8
По-королевски облажались
Royally Screwed
мелодрама
2026, США
6.4
Ограбить Лондон
Fuze
боевик, криминал, драма
2025, Великобритания
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