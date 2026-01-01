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Эрика Тода Erika Toda
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Эрика Тода

Erika Toda

Дата рождения
17 августа 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Рост
164 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Игра лжецов 7.9
Игра лжецов (2007)
Клинок Бессмертного 6.7
Клинок Бессмертного (2017)
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут 6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут (2011)

Фильмография Эрика Тода

Прямиком в ад
Прямиком в ад
драма, биография 2026, Япония
Код «Синий» 6.2
Код «Синий» Kodo Buru: dokuta heri kinkyu kyumei
драма 2018, Япония
Клинок Бессмертного 6.7
Клинок Бессмертного Mugen no junin
боевик, драма 2017, Япония
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут 6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут Hankyu densha
комедия 2011, Япония
Игра лжецов 7.9
Игра лжецов
драма, триллер, дорама 2007, Япония
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