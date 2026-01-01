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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Фильмография
Эрика Тода
Erika Toda
Киноафиша
Персоны
Эрика Тода
Эрика Тода
Erika Toda
Дата рождения
17 августа 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Рост
164 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Игра лжецов
(2007)
6.7
Клинок Бессмертного
(2017)
6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут
(2011)
Фильмография Эрика Тода
Прямиком в ад
драма, биография
2026, Япония
6.2
Код «Синий»
Kodo Buru: dokuta heri kinkyu kyumei
драма
2018, Япония
6.7
Клинок Бессмертного
Mugen no junin
боевик, драма
2017, Япония
6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут
Hankyu densha
комедия
2011, Япония
7.9
Игра лжецов
драма, триллер, дорама
2007, Япония
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