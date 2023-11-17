Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»

О персоне
Фильмография
Мацей Даменцкий
Maciej Damięcki
Мацей Даменцкий
Мацей Даменцкий
Maciej Damięcki
Дата рождения
11 января 1944
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
17 ноября 2023
Место рождения
Podszkodzie, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.5
Знахарь
(2023)
7.1
Контролируемые разговоры
(1991)
5.6
Night Silence
(2024)
5.6
Night Silence
Cisza nocna
ужасы
2024, Польша
7.5
Знахарь
Znachor
драма, мелодрама
2023, Польша
7.1
Контролируемые разговоры
Rozmowy kontrolowane
комедия
1991, Польша
5.4
Польский альбом
Album polski
исторический, драма, мелодрама, военный
1970, Польша
