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Мико Хьюз
Мико Хьюз Miko Hughes
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Мико Хьюз

Miko Hughes

Дата рождения
22 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 (1995)
Эй, Арнольд! 7.6
Эй, Арнольд! (1996)
Вселенная Стивена Кинга 7.1
Вселенная Стивена Кинга (2022)

Фильмография Мико Хьюз

Ночь живых мертвецов 2.0 3.7
Ночь живых мертвецов 2.0 Night of the Living Dead
ужасы 2026, США
Смотреть трейлер
Вселенная Стивена Кинга 7.1
Вселенная Стивена Кинга King on Screen
документальный 2022, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Останки 4.3
Останки Remains
ужасы, фантастика, боевик 2011, США
Школа серфинга 2.7
Школа серфинга Surf School
комедия 2006, США
Меркурий в опасности 6.5
Меркурий в опасности Mercury Rising
боевик, драма, триллер 1998, США
Спаун 5.3
Спаун Spawn
боевик, драма, ужасы 1997, США
Эй, Арнольд! 7.6
Эй, Арнольд!
детский, комедия 1996, США
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
приключения, исторический, драма 1995, США
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Новости личной жизни Мико Хьюз
Фото: как сегодня выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х
Фото: как сегодня выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
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