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Мико Хьюз
Miko Hughes
Киноафиша
Персоны
Мико Хьюз
Мико Хьюз
Miko Hughes
Дата рождения
22 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Аполлон 13
(1995)
7.6
Эй, Арнольд!
(1996)
7.1
Вселенная Стивена Кинга
(2022)
Фильмография Мико Хьюз
3.7
Ночь живых мертвецов 2.0
Night of the Living Dead
ужасы
2026, США
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Вселенная Стивена Кинга
King on Screen
документальный
2022, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
4.3
Останки
Remains
ужасы, фантастика, боевик
2011, США
2.7
Школа серфинга
Surf School
комедия
2006, США
6.5
Меркурий в опасности
Mercury Rising
боевик, драма, триллер
1998, США
5.3
Спаун
Spawn
боевик, драма, ужасы
1997, США
7.6
Эй, Арнольд!
детский, комедия
1996, США
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
приключения, исторический, драма
1995, США
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Новости личной жизни Мико Хьюз
Фото: как сегодня выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х
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Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
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Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
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