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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Ксения Качалина
Kseniya Kachalina
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Ксения Качалина
Ксения Качалина
Kseniya Kachalina
Дата рождения
3 мая 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Саратов, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.9
Дикая любовь
(1993)
6.6
Богиня: как я полюбила
(2004)
6.6
Цирк сгорел, и клоуны разбежались
(1998)
Фильмография Ксения Качалина
6.6
Богиня: как я полюбила
Boginya: kak ya polyubila
драма
2004, Россия
Рецензия
5.7
Праздник
Prazdnik
драма, военный
2001, Россия
6.6
Цирк сгорел, и клоуны разбежались
Tsirk sgorel, i klouny razbezhalis
драма, фэнтези
1998, Россия
6.4
Тот, кто нежнее
Tot, kto nezhnee
драма
1996, Казахстан
4.8
Три сестры
Tri sestry
драма
1994, Германия / Россия
6.3
Над темной водой
Nad temnoy vodoy
драма, мелодрама
1993, Россия
6.9
Дикая любовь
Dikaya lyubov
драма
1993, Украина
6.1
Арбитр
Arbitr
боевик, драма, криминал, детектив
1992, Россия
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Новости личной жизни Ксения Качалина
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