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Мэн Цзыи Ziyi Meng
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Мэн Цзыи

Ziyi Meng

Дата рождения
5 декабря 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Чанчунь, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков

Популярные фильмы

Неукротимый: Повелитель Чэньцин 8.7
Неукротимый: Повелитель Чэньцин (2019)
Легенда о героях 7.5
Легенда о героях (2024)
Путь меча среди снегов 0.0
Путь меча среди снегов (2021)

Фильмография Мэн Цзыи

Расцвет силы
Расцвет силы
драма, мелодрама 2026, Китай
Легенда о героях 7.5
Легенда о героях
драма, боевик, приключения, дорама 2024, Китай
Путь меча среди снегов
Путь меча среди снегов
драма, боевик 2021, Китай
Неукротимый: Повелитель Чэньцин 8.7
Неукротимый: Повелитель Чэньцин
драма, мелодрама, фэнтези, дорама 2019, Китай
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