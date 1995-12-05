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Фильмография
Мэн Цзыи
Ziyi Meng
Киноафиша
Персоны
Мэн Цзыи
Мэн Цзыи
Ziyi Meng
Дата рождения
5 декабря 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Чанчунь, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.7
Неукротимый: Повелитель Чэньцин
(2019)
7.5
Легенда о героях
(2024)
0.0
Путь меча среди снегов
(2021)
Фильмография Мэн Цзыи
Расцвет силы
драма, мелодрама
2026, Китай
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Легенда о героях
драма, боевик, приключения, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Путь меча среди снегов
драма, боевик
2021, Китай
8.7
Неукротимый: Повелитель Чэньцин
драма, мелодрама, фэнтези, дорама
2019, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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