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Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Michael Madsen
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Майкл Мэдсен
Michael Madsen
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Дата рождения
25 сентября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкл Мэдсен
Родился 25 сентября, 1958 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Майкл Мэдсен
Резня на кладбище
ужасы
2021, США
3.0
Киллер по вызову
триллер
2019, Канада / Франция
4.0
Заклятье: дитя Молоха
триллер
2019, США
3.0
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, триллер, комедия
2019, Болгария / Мексика / США
4.0
Однажды в... Голливуде
комедия, драма
2019, США
7.0
Оракул: игра втемную
боевик, триллер
2018, Россия
3.0
Стражи Арктики
анимация
2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Сломанный ключ
фантастика, триллер, исторический
2017, Италия
2.0
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Джонатан Риз Майерс и Эмиль Хирш охотятся за картиной Энди Уорхола в трейлере боевика «Американская ночь»
В ленте также сыграли Джереми Пивен, Пас Вега и Майкл Мэдсен.
Написать
2 сентября 2021 14:07
Александр Невский и Майкл Мэдсен в первом трейлере фильма «Красные пророчества»
Ждем премьеру в 2021 году.
Написать
10 сентября 2020 13:49
Вселенная Квентина Тарантино: Ищем «пасхалки» в творчестве режиссера
Квентин Тарантино — известный киноман, переосмысляющий многие жанры кино. Поиск отсылок в его фильмах вызывает неизменный восторг у особо дотошных киноманов, но сегодня мы хотели бы поговорить о другом. Режиссёр любит с помощью незаметных деталей соединять свои фильмы и персонажей. Конечно, нельзя говорить о некой Tarantino Cinematic Universe. Режиссёр обычно соглашается с фанатскими догадками о связи тех или иных персонажей, но не уделяет этому особого внимания. Кажется, для самого Тарантино это просто небольшая деталь. Впрочем, помогающая понять, насколько продуманным является каждый художественный мир, им снятый.
Написать
7 июня 2020 19:32
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