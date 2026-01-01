Наталья Монтгомери Фернандес

Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам

Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды

В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки

Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»

Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров

Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей

Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей

Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне

4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов

«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом