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Кубилай Пебеклиоглу
Kubilay Penbeklioglu
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Персоны
Кубилай Пебеклиоглу
Кубилай Пебеклиоглу
Kubilay Penbeklioglu
Дата рождения
10 марта 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Милый друг
(2025)
7.4
Кладбище
(2022)
6.5
Мечты и реальность
(2022)
Фильмография Кубилай Пебеклиоглу
7.8
Милый друг
Can Dostum
драма
2025, Турция
5.9
Cingene Kizi Zeugma
Cingene Kizi Zeugma
комедия
2024, Турция
7.4
Кладбище
драма, криминал, триллер
2022, Турция
6.5
Мечты и реальность
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
5.9
Запах клубники
комедия, мелодрама
2015, Турция
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