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Скоро в прокате «Бегущая»
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Эмма Четранголо
Emma Cetrángolo
Киноафиша
Персоны
Эмма Четранголо
Эмма Четранголо
Emma Cetrángolo
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.6
Безумная старуха
(2025)
Билеты
Фильмография Эмма Четранголо
5.6
Безумная старуха
Vieja loca
ужасы, триллер
2025, Аргентина / Франция / Испания
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