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Ли Мун-шик Lee Moon-shik
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Ли Мун-шик

Lee Moon-shik

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Красавчик и Чон-ым 0.0
Красавчик и Чон-ым (2018)

Фильмография Ли Мун-шик

Красавчик и Чон-ым
Красавчик и Чон-ым
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
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