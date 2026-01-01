Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Ли Мун-шик
Lee Moon-shik
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Персоны
Ли Мун-шик
Ли Мун-шик
Lee Moon-shik
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Красавчик и Чон-ым
(2018)
Фильмография Ли Мун-шик
Красавчик и Чон-ым
драма, комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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