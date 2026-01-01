Оповещения от Киноафиши
Мерседес Эрнандес
Mercedes Hernández
Мерседес Эрнандес
Мерседес Эрнандес
Mercedes Hernández
Дата рождения
24 сентября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
Фильмография Мерседес Эрнандес
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2022
2021
2017
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Актриса
7
6.2
Сны
Dreams
драма
2025, Мексика / США
Смотреть трейлер
5.6
Фиеста в норе
Fiesta en la madriguera
комедия, драма
2024, Мексика
Смотреть трейлер
7.4
Была в сети вчера
триллер
2022, Мексика
6.4
Дитя тьмы
Huesera
драма, ужасы
2022, Мексика / Перу
Смотреть трейлер
7
Мы, жертвы
драма, криминал
2021, Мексика
6.2
Все будет прекрасно
драма, комедия
2021, Мексика
5.7
Вельзевул
Belzebuth
ужасы
2017, Мексика
Смотреть трейлер
Рецензия
