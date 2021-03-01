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Александр Незлобин
Александр Незлобин
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Александр Незлобин
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Дата рождения
30 июля 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Александра Незлобина
Родился 30 июля 1983 года. Полевской, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Незлобина
Жених 2: На Берлин!
комедия
2018, Россия
0.0
Жених
комедия
2016, Россия
5.0
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.0
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2 апреля 2020 09:24
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Как известно, 2016 год объявлен Годом российского кино, и авторы новой хитовой комедии «Жених» сделали свой вклад в продвижение отечественного кинематографа, в минувший прокатный уикенд
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21 сентября 2016 10:18
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