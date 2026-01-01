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Фильмография
Чэн Лэй
Lei Cheng
Киноафиша
Персоны
Чэн Лэй
Чэн Лэй
Lei Cheng
Дата рождения
18 декабря 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Дунгуань, Китай
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Возрождение великой мечты
(2024)
0.0
Методы исследования любви
(2023)
0.0
Тень любви
(2025)
Фильмография Чэн Лэй
Тень любви
мелодрама, фэнтези, дорама
2025, Китай
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Возрождение великой мечты
фэнтези, мелодрама, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Следуй за своим сердцем
драма, мелодрама, дорама
2024, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Методы исследования любви
мелодрама, детектив
2023, Китай
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