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Фильмография
Эрика Линдбек
Erica Lindbeck
Киноафиша
Персоны
Эрика Линдбек
Эрика Линдбек
Erica Lindbeck
Дата рождения
29 мая 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Рост
170 см
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
9.2
Аркейн
(2021)
8.9
Евангелион
(1995)
8.4
Задорные друзья
(2020)
Фильмография Эрика Линдбек
7.5
Devil May Cry
приключения, боевик
2025, США/Япония
6.2
Патруль времени Бона
приключения, аниме , фантастика
2024, Япония
9.2
Аркейн
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
6.9
Тихоокеанский рубеж: тёмная зона
боевик, аниме , фантастика
2021, США/Австралия
8.4
Задорные друзья
комедия
2020, США/Великобритания/Австралия
8
Дом совы
комедия, детский, фэнтези
2020, США
7.7
Проза бродячих псов. Фильм
Bungo Stray Dogs Dead Apple
анимация, аниме
2018, Япония
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Рецензия
5.6
Барби: Виртуальный мир
Barbie Video Game Hero
анимация
2017, США
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