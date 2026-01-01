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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Марк Бендавид
Marc Bendavid
Киноафиша
Персоны
Марк Бендавид
Марк Бендавид
Marc Bendavid
Дата рождения
10 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Джек Ричер
(2022)
6.6
Выкуп
(2017)
6.0
Роза на Рождество
(2017)
Фильмография Марк Бендавид
8.2
Джек Ричер
боевик, триллер, драма, криминал
2022, США
6
Пряничное Рождество
A Gingerbread Christmas
драма, мелодрама
2022, Канада / США
6.6
Выкуп
драма, боевик, криминал
2017, Канада
6
Роза на Рождество
A Rose for Christmas
драма, мелодрама
2017, Канада
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